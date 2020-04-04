Как в СССР разработали электромобиль с забавным именем. Видео

В середине 1980-х годов, с наступлением в СССР перестройки, у многих энтузиастов проснулась еще большая тяга к "гаражным" разработкам. Одним из проявлений этого стал электромобиль с забавным названием Лимпопо.

О необычной машине рассказал на своем YouTube-канале пользователь Даниил Хаинов. Оказывается, данный автомобиль разработал его отец, конструктор-самоучка Геннадий Хаинов. Произошло это ещё в 1986 году. Но, к сожалению, как и многие другие проекты "народного советского творчества",он не был завершен, хотя прототип электрокара всё же дожил до сегодняшнего дня.

Электромобиль Лимпопо Скриншот видео

Вообще в СССР было много электромобильных разработок, однако все они крутились вокруг существующих на тот момент технологий. Лимпопо же в этом отношении был принципиально другим.

Он представлял собой двухместный городской автомобиль малого класса, по размерам близкий к современному Smart. Предполагалось, что Лимпопо сможет собрать любой желающий у себя в гараже – согласно задумке, его хотели продавать как конструктор.

Электромобиль Лимпопо Скриншот видео

В плане дизайна советский EV выглядел на свои годы довольно футуристично, ему присущи обтекаемые и спортивные формы.

В основе машины лежал стальной трубчатый каркас, обшитый стеклопластиковыми панелями. За движение автомобиля отвечали два небольших электромотора, которые питались от нескольких блоков батарей, установленных под сиденьями и частично в багажнике. Подвеска у Лимпопо рессорная; также в оснащение входил отопитель салона.

Электромобиль Лимпопо Скриншот видео

Теперь автор видео намерен поставить электромобиль на колеса, и работы ему предстоит много. Во-первых, сам кузов нужно отреставрировать, поскольку долгое время машина находилась на улице, из-за чего облезла краска и начала образовываться ржавчина на металлических элементах. А во-вторых, агрегаты машины уже устарели как технически, так и морально, поэтому их нужно "освежить", закупив необходимые детали и компоненты.

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