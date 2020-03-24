Легендарный микроавтобус Volkswagen превратили в электромобиль

Коллекционный экземпляр микроавтобуса Volkswagen T1 Samba Bus перевели на электротягу.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Ретрокар не обязательно должен загрязнять окружающую среду, подумали в компании VW Commercial Vehicles, и переделали культовый микроавтобус в абсолютно безвредный электромобиль.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

За основу для своего проекта, получившего название e-BULLI, мастера коммерческого подразделения "Фольксваген" взяли компоненты от современных электромобилей марки. А в остальном, это все тот же стильный VW T1 Samba Bus, сошедший с конвейера в далеком 1966 году. Естественно, что микроавтобус прошел полный курс реставрации.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

На смену 44-сильной оппозитной бензиновой "четверке" пришел бесшумный 83-сильный (61 кВт) электромотор. Он обладает крутящим моментом 212 Нм, что более чем вдвое превосходит возможности родного ДВС с его 102 Нм.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Автоматическая трансмиссия имеет 5 режимов: P, R, N, D и B. Режим В позволяет водителю увеличить энергию от рекуперации при торможении.

Автоматическая трансмиссия имеет 5 режимов: P, R, N, D и B vwpress.co.uk

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Максимальная скорость e-BULLI ограничена электроникой на отметке 130 км/ч, что на 25 км/ч больше, чем у оригинального Т1 с ДВС. Привод осуществляется на задние колеса, а литий-ионная батарея имеет энергоемкость 45 кВтч.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

С помощью мощного зарядного устройства (50 кВт) пополнение батареи до 80% ее емкости займет всего 40 минут. А полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть до 200 км.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Шасси модели полностью переделали для улучшения ездового комфорта. Спереди установили "многорычажку", а сзади используются пружинная подвеска с регулируемые амортизаторами. Также автомобиль снабдили современной рулевой рейкой и более эффективной тормозной системой с вентилируемыми дисками на всех колесах.

Полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть до 200 км vwpress.co.uk

Увидеть e-BULLI "живьем" можно будет на выставке Techno Classica 2020, которая запланирована на 24-28 июня нынешнего года.

Volkswagen e-BULLI vwpress.co.uk

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, VW Commercial Vehicles в сотрудничестве с ателье Abt подготовили полностью электрическую версию обновленного VW Transporter.

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