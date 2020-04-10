Культовый кабриолет получит электрическую начинку

Компания Garage Italia Customs планирует расширить предлагаемый ассортимен рестомодов Icon-e новинкой на базе Alfa Romeo Spider.
Garage Italia Duetto Icon-e
garage-italia.com
Мастера из Милана представили первые эскизы будущей модели. Кабриолет Garage Italia Duetto Icon-e – современная экологически чистая инкарнация четвертого поколения модели Alfa Romeo Spider.
Alfa Romeo Spider (1986–90) с кузовом Pininfarina
alfaromeo.com
По словам представителей компании, Duetto Icon-e будет полностью электрической и получит необычный прозрачную съемную крышу. Стилистика модели сохранится, но все детали будут изготовлены заново.
Garage Italia Duetto Icon-e получит необычный прозрачный съемный верх
garage-italia.com
Автомобиль получит полностью светодиодные фары и задние фонари, а также колесные диски оригинального рисунка с 5-ю спицами и золотистым напылением. Чистоту и динамизм форм подчеркивают скрытые ручки дверей и стреловидные зеркала минимальных размеров.
Салон Garage Italia Duetto Icon-e соединяет минимализм с дорогой отделкой кожей и деревом
garage-italia.com
В салоне появились новые сиденья из красной кожи, декоративная панель из красного дерева, дефлекторы вентиляции иного дизайна, спортивные ручки дверей и сабвуфер сзади. На центральной консоли установлен рычаг выбора режимов движения, который подобно обычному рычагу КП перемещается в "олдскульных" прорезях.
Салон Garage Italia Duetto Icon-e опоясывает декоративная панель из красного дерева
garage-italia.com
Garage Italia Duetto Icon-e
garage-italia.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Totem Automobili готовит электрический рестомод на базе Alfa Romeo Giulia.
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