Конкурент Tesla Model 3 от Volvo оказался дешевле ожидаемого

Компания Polestar, которая до недавних пор являлась дочкой Volvo (обе фирмы входят в "пакет" китайского концерна Geely) объявила цены на свой первый электромобиль – фастбэк Polestar 2. Произошло это спустя месяц после начала производства новинки.

Первыми ценник на новинку получили американцы. В США стоимость Polestar 2 стартует с отметки в 59 900 долларов, что на 3000 долларов меньше, чем ожидалось.

Polestar 2 polestar.com

Polestar хотела достигнуть ценового паритета с Tesla Model 3 – ближайшим соперником своего фастбэка. Тем не менее, схожая по характеристикам "тройка" всё равно стоит немного меньше – она дешевле "шведа" на 2900 долларов.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Есть уже цены и на дополнительные опции. Например, пакет увеличения производительности Performance Pack обойдется покупателям в 5000 долларов, отделка кожей наппа – в 4000 долларов.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 может похвастать достаточно солидными характеристиками: отдача силовой установки составляет 408 л.с. и 660 Нм; батарея – емкостью 78 кВтч, её хватает на 443 км пробега. При этом электрофастбэк является первым автомобилем в мире, который оснащен информационно-развлекательной системой на базе Android со встроенными сервисами Google Assistant, Google Maps и Google Play Store.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Поставки Polestar 2 в США начнутся летом 2020 года, позднее новинка доберется и до других регионов.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о Polestar 1 – гибридном купе марки, которое является ее первой моделью в принципе.

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