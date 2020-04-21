Kia показала электрического соперника Skoda Octavia

Компактный седан Kia Cerato является одним из сильнейших соперников Skoda Octavia. Однако теперь корейский производитель получил преимущество – электромобиль с отличными характеристиками.

Электрокар Kia Cerato 2020 внешне не отличается от стандартного седана с ДВС – разве что декоративные элементы голубого цвета выдают наличие в этом автомобиле электромотора и батарейного блока.

Седан Kia Cerato (Kia K3) стал электромобилем autohome.com.cn

Стандартный Kia Cerato (Kia K3) wheel-size.com

Силовая установка выдает 184 л.с. и приводит в движение передние колеса. В нижней части кузова установлена крупная батарея емкостью 56 кВтч, которая обеспечивает 490 км запаса хода.

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Голубой декор продолжается и в салоне, но неподготовленный наблюдатель точно не сумеет распознать в этой машине EV. Видимо, в компании намеренно решили оставить традиционный дизайн. Ведь для любителей более футуристичных машин компания предлагает кроссовер Kia e-Niro, который выглядит более "экологично".

Седан Kia Cerato (Kia K3) стал электромобилем autohome.com.cn

Седан Kia Cerato (Kia K3) стал электромобилем autohome.com.cn

Седан Kia Cerato (Kia K3) стал электромобилем autohome.com.cn

Новый Киа Черато с электромотором поступит в продажу в КНР летом. На дорогах первые экземпляры появятся осенью. Интересно, что новая Шкода Октавия 2020 бывает плагин-гибридом, но полностью электрической модификации у модели нет.

Электромобиль Kia e-Niro kia.com

Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Skoda Octavia получила опасного соперника из Китая, который окажется до двух раз дешевле чешской модели.

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