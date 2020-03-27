Худшая покупка: новая Tesla разочаровала своим качеством

Электромобили Tesla известны своими проблемами, ведь компания не может наладить качественное производство. Это коснулось и нового кроссовера Tesla Model Y 2020.

Первые экземпляры долгожданной модели уже начали отгружать покупателям. Но вместе с желанным электромобилем многие получат проблемы, которые касаются плохой покраски, дефектной сборки и проблем с качеством автомобиля.

Кузов Tesla Model Y покрыт царапинами сразу после завода! скриншот видео

YouYube-канал Chicago Auto Pros уже подробно изучил один из первых произведенных экземпляров электромобиля Tesla Model Y. Оказалось, что традиционные для калифорнийской компании проблемы с покраской никуда не делись.

Новый электромобиль уже необходимо приводить в порядок... скриншот видео

Возможно, в конкретном случае неприятности связаны с желанием производителя опередить ранее намеченный график, ведь кроссовер Тесла Модел У начали поставлять в ускоренном темпе. Хотя автомобили Tesla никогда не отличались высоким качеством, несмотря на цену.

Качество покраски абсолютно неудовлетворительно скриншот видео

Сколы краски на кузове Model Y – неприятный сюрприз скриншот видео

И в этот раз покупатели, скорее всего, останутся недовольны. Блогер показал множество дефектов лакокрасочного покрытия. Это может быть следствием как некачественных технологических процессов на производстве, так и результатом доставки. Электромобили Тесла перевозят в открытых автовозах без каких-либо защитных средств. Конечно, по пути к дилерам машины получают определенные повреждения.

В процессе доставки электромобили Tesla никак не защищены скриншот видео

В ходе осмотра удалось (без труда) обнаружить сколы на краске, потертости и царапины, неравномерный слой покрытия, пыль под лаком. Некоторые из этих недочетов можно исправить с помощью поверхностной полировки. Тем не менее, обычно покупка нового автомобиля не подразумевает подобных манипуляций.

Сборка салона Model Y выполнена на низком уровне скриншот видео

На рекламных фото Tesla Model Y выглядит отлично tesla.com

Кроме того, массу недоработок нашли и в салоне Tesla Model Y. Подгонка элементов оставляет желать лучшего (это касается и кузовных панелей), некоторые детали просто шатаются и кажутся не установленными до конца, отделка солнцезащитных козырьков уже повреждена, а на потолке заметны следы от грязных рук.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о старом VW Golf, который внезапно оказался намного крепче пикапа Tesla Cybertruck.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!