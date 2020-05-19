Электромобиль взорвался и устроил масштабный пожар

В Китае электромобиль загорелся прямо во время зарядки, момент попал на видео. Пожар очень быстро распространился на соседние транспортные средства, из-за чего они тоже сильно пострадали.

Маленький китайский электромобиль Dongfeng во время пополнения заряда батареи начал издавать странные звуки, после чего появился дым. Есть информация, что происшествие случилось на станции быстрой зарядки – в этом случае на батарею воздействует повышенная нагрузка.

Электромобиль устроил огромный пожар во время зарядки скриншот видео

Но причина возгорания пока не установлена. Проблема может быть как в электрокаре, так и в зарядной станции. Как бы там ни было, последовал взрыв, который привел к масштабному пожару. Огонь начал быстро распространяться на припаркованные рядом автомобили, которые также находились на зарядке.

ЧИТАЙТЕ: Худшая покупка: новая Tesla разочаровала своим качеством

Всего пострадали пять автомобилей. Почти все восстановить уже не удастся. Стоит отметить, что время от времени сообщается о взрывах и неконтролируемых возгораниях электромобилей. Производители работают над решением этой проблемы. Но настолько масштабного происшествия еще не было.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал новую Tesla Model 3, у которой прямо на ходу отвалилось рулевое колесо.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал