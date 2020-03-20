Электромобиль VW Transporter оценили в 50 тысяч долларов

Компании VW Commercial Vehicles и ABT Sportline объявили о создании электрической версии обновленного Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает пресс-служба компании ABT. В рамках программы электрификации модельного ряда коммерческое подразделение VW Commercial Vehicles совместно с немецким тюнинговым ателье Abt представили фургон Abt e-Transporter 6.1.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Автомобиль создан на базе обновленной версии популярной модели VW Transporter. Новинка будет доступна в нескольких вариантах исполнения кузова – длиннобазный цельнометаллический фургон, Kombi или Caravelle, а также с правым и левым расположением руля.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

ABT e-Transporter 6.1 может иметь запас хода от 105 до 138 км (WLTP) в зависимости от ограничителя максимальной скорости – 120 или 90 км/ч соответственно. В движение автомобиль будет приводить 113-сильный (83 кВт) электромотор, максимальный крутящий момент которого достигает 200 Нм. Питание ему обеспечит батарея емкостью 37,3 кВтч. Вес батареи составляет 333 кг.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Полностью зарядить батарею с помощью устройства на 7,2 кВт потребуется 5,5 часов. Мощное зарядное устройство (50 кВт) позволит получить до 80% емкости батареи за 45 минут.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Грузоподъемность новинки составляет от 977 до 1096 кг, а максимальный объем грузового отделения может достигать 6,7 м3 в длиннобазной версии. Модификации Kombi и Caravelle способны взять "на борт" до 9 человек.

Abt e-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

ABT e-Transporter 6.1 предлагается к заказу как дилерами VW Commercial Vehicles, так и партнерами компании ABT.

Полностью электрические версии Abt e-Caddy и е-Transporter 6.1 abt-sportsline.com

Abt e-Caddy и е-Transporter 6.1 уже доступны к заказу abt-sportsline.com

Цена в Германии стартует с €44 990 ($49 425) за фургон, €49 623 ($54 515) за Kombi и €56 475 ($62 050) за версию Caravelle. Кроме того, машину можно взять в лизинг, что обойдет не менее €459 ($505) в месяц.

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