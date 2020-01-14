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14 января • обновлено в 16:34
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Электрокар, который взял на буксир Boeing, вызвал ажиотаж на рынке

1.4т
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Электромобиль Mini Cooper SE, который дебютировал летом 2019 года, оказался очень востребованным. На данный момент почти 100 000 человек уже изъявили желание приобрести новинку.

Как выяснил OBOZREVATEL, по состоянию на начало 2020 года Mini получила свыше 90 000 предзаказов от потенциальных клиентов на новый Cooper SE. И это при том, что еще в августе количество "броней" было меньше в 2 раза – тогда автопроизводителю поступило 45 000 заявок.

Mini Cooper SE

Mini Cooper SE

press.bmwgroup.com

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Что интересно, незадолго до премьеры Cooper SE британцы выпустили ролик с новой машиной, который должен был подогреть к ней интерес, и, похоже, это сработало. В видео MINI показал способности силовой установки: электрокар взял на буксир 150-тонный грузовой самолет Boeing 777F, и успешно протянул его несколько десятков метров по взлетно-посадочной полосе. Вот как это было:

Производство электромобиля MINI стартовало в ноябре, первые клиенты получат свои машины в марте 2020 года.

Mini Cooper SE

Mini Cooper SE

press.bmwgroup.com

Mini Cooper SE

Mini Cooper SE

press.bmwgroup.com

Основные технические характеристики MINI Cooper SE:

  • емкость батареи: номинальная – 32,6 кВт/ч, фактическая – 28,9 кВт/ч;

  • запас хода по циклу EPA: 177 км;

  • запас хода по WLTP: 200-232 км;

  • Энергопотребление по WLTP: 15,5 кВтч на 100 км;

  • мощность силовой установки: 184 л.с. при 270 Нм крутящего момента;

  • разгон от 0 до 100 км/ч: 7,3 сек;

  • максимальная скорость: 150 км/ч

  • Зарядка до 80% от трехфазного зарядного устройства: 2,5 ч;

  • DC-зарядка до 80% при 50 кВт: 35 мин;

  • привод: передний;

  • объем багажника: 211 литров.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Тег
электромобили
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