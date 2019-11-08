Главная Новости
8 ноября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Электрический кроссовер Ford попался живьем: фото

704 Читать материал на украинском

Компания Ford готовится презентовать спортивный кроссовер на электротяге, созданный по мотивам легендарной модели Mustang.

Об этом сообщает портал Motor1. Совсем скоро на автосалоне в Лос-Анджелесе состоится мировая премьера полностью электрического кроссовера Ford. Автомобиль проходит последние дорожные тесты. Как мы уже рассказывали ранее, компания показала первый официальный тизер. Фотошпионам удалось поймать один из прототипов, проходящих финальные дорожные испытания.

Прототип первого полностью электрического кроссовера Ford проходит финальные дорожные испытания

Прототип первого полностью электрического кроссовера Ford проходит финальные дорожные испытания

motor1.com

Ford Mustang EV

Ford Mustang EV

motor1.com

Новости
Электромобиль Ford получил МКПП и салон в стиле Tesla
Ford Mustang EV

Ford Mustang EV

motor1.com

По свежим фотографиям уже хорошо видно, что дизайнеры создавали облик новинки с оглядкой на классический Mustang. Об этом свидетельствуют линия крыши, задние фонари с тремя полосами и характерная облицовка радиатора. Единственное, что пока остается тайной, что же будет расположено по центру радиаторной решетки – фирменный голубой овал, эмблема мустанга или что-то другое.

На фото сзади хорошо видны характерные фонари а-ля Mustang

На фото сзади хорошо видны характерные фонари а-ля Mustang

motor1.com

После огромной негативной реакции, последовавшей за первоначальным объявлением Ford, что машина получит название Mach 1, автопроизводитель решил сместить акценты на Mustang. Не факт, что новинка получит название Mustang, так как торговая марка Mach E, зарегистрированная "фордовцами" ранее в патентном ведомстве, вполне может быть появится на новом электрическом кроссовере.

Новости
Новый внедорожник от Ford составит конкуренцию Suzuki Jimny

В любом случае, как бы не назвали новое детище компании Ford, это будет первый в истории марки полностью электрический кроссовер, с которого начнется новая эра для американского бренда.

Мировой дебют электрического кроссовера Ford состоится на автошоу в Лос-Анджелесе

Мировой дебют электрического кроссовера Ford состоится на автошоу в Лос-Анджелесе

motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, посетителей автошоу в Лос-Анджелесе ожидает много интересных премьер:

  • Hyundai готовит к автошоу в LA премиальный кроссовер

  • Toyota презентует самую мощную версию популярной модели RAV4

  • В линейке Mercedes-Maybach появится роскошный внедорожник

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Автосалон в Лос-Анджелесе" на OBOZREVATEL.

Тема
Автосалон в Лос-Анджелесе
Место
США Лос-Анджелес
Теги
кроссовер электромобили Ford авто новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения