Электрический кроссовер Ford попался живьем: фото

Компания Ford готовится презентовать спортивный кроссовер на электротяге, созданный по мотивам легендарной модели Mustang.
Об этом сообщает портал Motor1. Совсем скоро на автосалоне в Лос-Анджелесе состоится мировая премьера полностью электрического кроссовера Ford. Автомобиль проходит последние дорожные тесты. Как мы уже рассказывали ранее, компания показала первый официальный тизер. Фотошпионам удалось поймать один из прототипов, проходящих финальные дорожные испытания.
Прототип первого полностью электрического кроссовера Ford проходит финальные дорожные испытания
motor1.com
Ford Mustang EV
motor1.com
Ford Mustang EV
motor1.com
По свежим фотографиям уже хорошо видно, что дизайнеры создавали облик новинки с оглядкой на классический Mustang. Об этом свидетельствуют линия крыши, задние фонари с тремя полосами и характерная облицовка радиатора. Единственное, что пока остается тайной, что же будет расположено по центру радиаторной решетки – фирменный голубой овал, эмблема мустанга или что-то другое.
На фото сзади хорошо видны характерные фонари а-ля Mustang
motor1.com
После огромной негативной реакции, последовавшей за первоначальным объявлением Ford, что машина получит название Mach 1, автопроизводитель решил сместить акценты на Mustang. Не факт, что новинка получит название Mustang, так как торговая марка Mach E, зарегистрированная "фордовцами" ранее в патентном ведомстве, вполне может быть появится на новом электрическом кроссовере.
В любом случае, как бы не назвали новое детище компании Ford, это будет первый в истории марки полностью электрический кроссовер, с которого начнется новая эра для американского бренда.
Мировой дебют электрического кроссовера Ford состоится на автошоу в Лос-Анджелесе
motor1.com
Как писал ранее OBOZREVATEL, посетителей автошоу в Лос-Анджелесе ожидает много интересных премьер:
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