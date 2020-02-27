Автомобиль, который спасал людей от СССР, получил вторую жизнь

BMW Isetta – очень маленький немецкий автомобиль, который появился в 1955 году. Теперь эта модель получила преемника. Новый электромобиль называется Micro-Mobility Microlino 2.0.

Как стало известно OBOZREVATEL, компактный EV покажут в марте на Женевском автосалоне. Электромобиль Microlino 2.0 способен преодолевать 200 км на одной зарядке, однако емкость батареи пока не раскрыли.

Microlino 2.0 похож на BMW Isetta micro-mobility.com

Швейцарская компания Micro-Mobility планирует продавать Microlino 2.0 с 2021 года по цене 12 тыс. евро. Самая интересная часть новинки – дизайн, выполненный в ретро-стиле по мотивам легендарной BMW Isetta.

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Этот компактный автомобиль середины прошлого столетия примечателен не только своей необычной внешностью. С помощью него в шестидесятых годах неравнодушным немцам удалось спасти сограждан из оккупированной СССР части Берлина.

Электромобиль Microlino 2.0 характеризуется знакомым классическим силуэтом micro-mobility.com

У Microlino 2.0 даже есть небольшой багажник micro-mobility.com

23 мая 1963 года Клаус-Гюнтер Якоби помог своему другу сбежать из Восточной Германии с помощью самой маленькой машины БМВ, которая впоследствии неоднократно спасала людей из коммунистического ада.

Якоби своими руками модифицировал купленную менее чем за 2000 марок (около 1100 долларов сегодня) Isetta, чтобы внутри автомобиля спрятать своего друга Манфреда Костера и вывезти за пределы Берлинской стены.

Красно-белая Isetta – точная копия реального автомобиля Клауса-Гюнтера Якоби bmw.com

Стоит отметить, что эта модель была выбрана неслучайно. Предполагалось, что пограничники не заподозрят спрятанного в таком "пузыре" живого человека. При этом они с пристрастием изучали более крупные ТС на предмет "незаконно" покидающих режим граждан. Каждому такому нарушителю, в лучшем случае, грозила тюрьма.

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Для спецоперации был приспособлен моторный отсек, расположенный за спинками двух кресел. Чтобы освободить место для своего друга, Клаус-Гюнтер Якоби отказался от "лишних" элементов вроде воздушного фильтра, поменял расположение некоторых компонентов и уменьшил топливный бак.

Музейный экспонат – воссозданная по мотивам реальной истории спасительная BMW Isetta. Но цвет кузова другой bmw.com

Трудная задача была осуществлена с блеском. Даже несмотря на то, что пограничники внимательно изучали автомобиль Якоби. По этому случаю в BMW даже подготовили символичный художественный ролик, который отражает пережитые события (его можно посмотреть, доскроллив до конца страницы). Всего таким образом из Восточного Берлина удалось вывезти 9 человек, пока коммунисты не раскрыли схему.

Этим ключом замыкался моторный отсек, в котором скрывался Манфред Костер bmw.com

Возвращаясь к Micro-Mobility Microlino 2.0, стоит пожелать проекту успеха. Ведь у такой машины, как BMW Isetta, должен быть современный преемник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом электромобиле DS, который отличился большим запасом хода и необычным дизайном.

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