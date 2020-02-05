Американцы спасли репутацию электрокара Porsche, которую сами же подмочили

Американские журналисты провели тест-драйв электромобиля Porsche Taycan Turbo, в ходе которого установили его реальный запас хода. Цифры оказались более чем обнадёживающими.

Как выяснил OBOZREVATEL, еще в декабре 2019 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) шокировало электромобильную общественностью новостью о том, что, согласно его подсчётам, Porsche Taycan Turbo проезжает на одном заряде всего 323 км, тогда как производитель заявил автономность на уровне 450 км (по методике WLTP). Цифры EPA, касающиеся автономности хода электрокара, всегда меньше официальных, поскольку машины подвергают довольно жёстким испытаниям, однако никто не мог подумать, что в случае с новой моделью из Цуффенхаузена разница будет настолько большой. И вот в издании Autoblog попытались выяснить, действительно ли настолько плохо положение дел у Тайкана, как об этом заявили в государственном регуляторе.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

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К счастью, всё оказалось очень хорошо: в недавно опубликованном тесте Porsche Taycan журналисты заявили, что в условиях городской эксплуатации электрокар показал запас хода на уровне 461 км, что примерно на 43 процента выше результата EPA.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

Автор статьи Дэн Эдмундс отметил, что он никогда еще не видел такой разницы в цифрах: на его практике максимум EPA "занижала" запас хода на 20%. "Этот результат значителен, поскольку я впервые увидел, как машина раздавила его [результат EPA - ред.] более чем на 40%. Шок возникает еще больше, когда узнаешь, что именно этот Taycan Turbo обут в массивные летние шины Michelin Pilot Sport 4 вместо обычной всесезонной резины, которую обычно устанавливают на электромобили и гибриды",– подчеркнул редактор.

Porsche Taycan Turbo autoblog.com

При этом, как отмечают в Autoblog, Taycan умеренно расходует энергию не только в обычном, но и энергичном режиме передвижения. Поэтому журналисты рекомендуют своим читателям не беспокоиться о запасе хода электрокара Porsche. "Совершенно ясно, что реальный пробег на одном заряде Taycan Turbo намного выше, чем, его оценили в EPA", – подытоживают эксперты.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на продажу выставили редчайший Porsche. Подержанный автомобиль оценили в 150 000 долларов.

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