Компания Wuling представила шестиколесный электрический пикап
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn.
На автошоу в Чэнду компания Wuling показала необычный пикап на электротяге с шестью колесами. Об этом сообщает портал Autohome.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Входящая в состав совместного предприятия GM-SAIC, компания Wuling известна своими коммерческими моделями малого класса. С недавнего времени производитель начал активно развивать направление электромобилей. В конце мая нынешнего года в Китае начались продажи городского хетчебека Wuling Mini EV. Именно он послужил основой для создания очередной электрической новинки.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Трехосный пикап унаследовал от хэтчбека 27-сильный электромотор и компактную литий-ионную батарею энергоемкостью около 14 кВтч. С таким набором автомобиль сможет преодолеть до 170 км.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Интересно, что привод осуществляется на среднюю пару колес. На 12-дюймовые черные диски одели специальную внедорожную резину, которая обычно используется на квадроциклах.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
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Прототип получил яркую оранжевую окраску с контрастными черными вставками, рейлинги на крыше, дополнительные светодиодные фары на передней панели и глубокий багажный отсек.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Салон, рассчитанный на 4 человек, унифицирован с серийным Wuling Mini EV. Минимальный уровень комфорта обеспечивает кондиционер и FM-радио.
Компания Wuling представила электрический мини-пикап. Фото: autohome.com.cn
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Чэнду презентовали кроссовер под именем "Большая собака".