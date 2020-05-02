Странные Лады и удивительный Citroen – главное за неделю

Дорогая новая Лада и еще более дорогой старый ВАЗ, необычные Skoda с Citroen повышенной проходимости и даже редчайшая дизельная Волга для Европы – самые важные новости от AuroOboz.

Даже такой старый автомобиль, как ВАЗ-2105 может стоить баснословных денег. При условии, конечно, что он каким-то образом существенно отличается от обычных аналогов, коими наполнен рынок.

Lada 2105 VFTS mobile.de

Седан повышенной проходимости Renault Logan Stepway (есть и такой) получил нового соперника – Citroen C3L. Значит, сегмент высоких бюджетных седанов для плохих дорог растет.

Новый Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

В конце прошлого года Skoda представила новое поколение Octaiva. Как и подобает традиции, теперь у этой модели должна появиться специальная версия – внедорожный универсал с приставкой Scout в названии.

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Бюджетный хэтчбек Lada XRAY Cross, который производитель почему-то называет кроссовером, получил новую спецверсию и уже поступил в продажу по невероятно высокой цене.

Новая Лада за миллион lada.ru

На одном из сайтов объявлений выставили на торги советскую Волгу, но в довольно редком экспортном варианте. Данный экземпляр универсала ГАЗ-24-77 был изготовлен в 1979 году. Автомобиль укомплектован турбодизелем Peugeot от модели 504.

Экспортный универсал ГАЗ-24-77 Волга, рекламный буклет бельгийского дилера Scaldia-Volga carakoom.com

Компания Tesla ведет активную работу над батареей, которая будет качественнее, дешевле и ресурснее современных аналогов. Недавно производитель запатентовал технологию, которая приближает его к появлению такого аккумулятора.

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