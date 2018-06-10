"Безумный SpaceX": Маск поделился планами на Tesla Roadster

Компания Tesla готовит пакет SpaceX для спорткара Roadster нового поколения, который позволит улучшить его технические характеристики.

Об этом заявил руководитель компании Илон Маск, отметив, что пакет обновлений будет называться так же, как и его аэрокосмическая компания, сообщает autoconsulting.com.ua со ссылкой на Сarscoops.

"То, что мы представили ранее – это был лишь Roadster в базовой модификации. Мы подготовим для автомобиля набор опций под названием SpaceX. Это будет просто безумие", – сказал он.

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Маск отметил, что главная задача обновленного спорткара Roadster — обогнать бензиновых конкурентов по всем возможным характеристикам.

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Новый Tesla Roadster представили в ноябре 2017 года. Автомобиль оснащен тремя электромоторами с максимальным крутящим моментом 10 000 Нм, а также комплект батарей емкостью 250 киловатт-часов.

По данным производителя, новинка сможет разогнаться до 96 км/ч за 1,9 секунды, а до 160 км/ч - за 4,2 секунды. Максимальная скорость спорткара достигнет 400 км/ч, запас хода по трассе — около 992 км.

Серийное производство нового Roadster планируется начать в 2020 году. Компания принимает предварительные заказы с предоплатой $50 тыс. Стоимость автомобиля составит около $200 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская авиакомпания Qantas опубликовала видео, как электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский самолет Boeing 787−9 Dreamliner.