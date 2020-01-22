По мере того, как электромобили все больше входят в нашу жизнь, становится очевидным то, что лет через 10-15 мир перевалит через черту, за которой уже всем станет понятно, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания свое отработали свое и постепенно отправляются на покой.

С одной стороны, многие страны уже поставили временную отсечку, после которой на их территории не останется бензиновых и дизельных двигателей, а в более широком смысле – не останется ничего, что бы использовало углеводороды в виде топлива. Так, вслед за Данией, Норвегией и другими странами такую цель поставила перед собой и Великобритания. Принято решение о том, что 2050 год станет годом "зеро" для использования угля, нефти и газа в качестве топлива.

Это значит, что и в отношении автомобилей с ДВС буду приняты прямые ограничения и запреты, а потому – они утратят конкурентоспособность с электромобилями просто потому, что ряд территорий для них будет закрыт. Но приближаясь к этой черте, страны будут повышать требования по содержанию парниковых газов в выхлопе, что будет означать необходимость внедрения все более дорогой системы очистки выбросов и наверное – будут еще более повышены требования к качеству топлива, что отразится на его цене.

В конце концов, совокупность всех этих требований неизбежно приведет к неоправданной дороговизне владения таким автомобилем, в сравнении с электрическим вариантом машины. В какой-то момент в каждой отдельной стране покупка такого автомобиля станет просто неоправданным чудачеством.

Тем не менее, электромобиль по своей природе – более продвинутое изделие именно благодаря тому, что все его системы приводятся в действие именно электричеством, а раз так, то их параметры легко контролировать средствами бортового компьютера. А это значит, что из того комплекса мероприятий, к которым привыкли водители, будут исключены целые разделы, которые просто не нужны для автомобиля с электрическим приводом.

Речь уже не идет о каких-то вспомогательных, а о самых основных функциях, и вот тут, с самого начала активного внедрения автомобилей возникало множество вопросов и легенд о том, что электромобиль не сможет продемонстрировать целый ряд функций, которые потребитель привык иметь и ценить в автомобиле.

Я прекрасно помню те времена, когда речь шла о том, что электромобиль никогда не сможет развивать скорость, подобно бензиновому конкуренту, но очень скоро это заблуждение было развеяно целым рядом показательных тестов. Потом, когда тема скорости канула в Лету, встал вопрос о том, что электромобиль никогда не сможет получить динамику разгона, присущую автомобилям с бензиновым двигателем, но и эта тема быстро закрылась, когда серийные электромобили стали побеждать лучшие серийные образцы бензиновых машин и в конце концов, стали соревноваться в скорости с самолетами, которые еще не взлетели.

Тут надо отдать должное Тесла и Илону Маску, которые активно принимали вызовы в подобных ситуациях и умело делали из тестов шоу, которое могли видеть множество людей и в конце концов, Штаты стали переходить на "электрику"

Постепенно заглохли многие критические темы, но вот совсем недавно мне пришлось присутствовать при жарком споре старых автомобилистов, где "бензинщики" цеплялись хоть за какие-то аргументы, в споре с "электриками" и вот тогда прозвучал аргумент, который интересен именно сегодня.

Тогда было сказано, что Тесла (речь шла именно о ней) может быть и хороша в странах с теплым климатом, а вот в странах, где зима довольно холодная, она просто не сможет справиться с простыми задачами, которые неизбежны при эксплуатации автомобиля. Например, что заряд батареи будет убит на обогрев машины, а в случае снегопада, машина просто не справится со снегом, выпавшим на нее.

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Спор этот был пару лет назад и с того времени Тесла стало намного больше и даже зимой, пусть и теплой, как эта. Их довольно много на улицах столице и похоже на то, что их владельцы не испытывают никаких неудобств от того, что ездят на автомобиле не в Калифонии или не в Испании.

Но так случилось, что в этом году, серьезные снегопады обрушились на Канаду и север США и вот в связи с этим, один из видеоблогеров решил поставить чистый эксперимент, который развенчивает и миф о нестойкости Теслы к снегу.

Аарон Джексон воспользовался тем, что в его родном Мичигане выпал довольно приличный снег и обнаружив, что обе его машины, Тесла Модель 3 и Ford Fusion стояли рядом во дворе и подверглись аналогичному заносу снегом, решил проверить, как заведенные автомобили, с включенными системами антиобледенения, справятся с 16 см снега, которые намело за ночь.

Тест проводился с двумя контрольными точками, в 30 минут и час, а оценивался по трем категориям: скорость оттаивания, удобство и остаток работы для ручной очистки. Собственно говоря, по поводу удобства Тесла опередила конкурента еще до начала тестирования, поскольку завести автомобиль и задать все нужные режимы работы, можно было не выходя из дому.

Дальше автомобили показали сходную динамику оттаивания, но за счет внешней формы кузова автомобиля, Тесла освобождалась от снега намного быстрее потому, что он просто соскальзывал с нее слоем. Особенно это было заметно на первых 30 минутах теста. А в конце теста, остаток снега, который надо было удалять руками, оказался примерно одинаковым.

Таким образом, Тесла не только не уступила бензиновому автомобилю, а даже опередила его.

Таким образом, бензиновые автомобили сдали практически все свои позиции, оставив первенство только в скорости заправки и дистанции пробега от одной заправки. Но на самом деле это уже "остатки былой роскоши", поскольку сеть бензиновых заправок создавалась десятилетиями, а электрические – только в начале своего пути. Кроме того, в каких-то местах плотность заправок уже настолько возросла, что этот аргумент уже просто утратил свою актуальность. Тем более, никому в голову не придет поставить бензоколонку на пятом уровне парковки, а электрический пункт зарядки – легко.

Но главное даже не это. Бензиновый автомобиль не предполагает никакого иного способа заправки, как – бензоколонка и пистолет в бак. С электрокарами все может оказаться намного более интересно. Вполне можно предположить, что часть энергии будет восстанавливаться просто покрытием электрокара, снабженного пленочной солнечной батареей. Кроме того, уже тестируются варианты индукционной зарядки, прямо во время движения, от зарядного слоя, упрятанного под покрытие автодороги. Имеются варианты быстрой замены батареи и так далее. А кроме того, сами батарей очень быстро эволюционируют в время их заряда сокращается.

В общем, если кого-то сейчас спросить о том, какой была самая знаменитая марка паровозов, то практически никто не сможет этого назвать даже близко, как не вспомнит и самого крупного производителя паровозов. Примерно это же может случиться со многими производителями бензиновых автомобилей, если они будут тянуть до последнего. Просто когда они решатся, рынок будет занят и поделен, а кроме того, им будет очень трудно переключиться в новую логику новых автомобилей. То есть, что будет составлять совокупность важных потребительских свойств, которые дают преимущество на рынке новой продукции.

В общем, вот эти Мерседесы, БМВ и Ауди, могут просто тихо умереть, как это уже не раз было в истории.

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