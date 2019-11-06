Автокресла в такси в Украине: кого теперь будут штрафовать

Штрафовать за то, что ребенок едет без автокресла в такси, будут водителя, а не родителей.

Ситуацию разъяснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, отвечать за нарушение должен именно перевозчик, передает "Громадське ТБ".

"Будет привлекаться к ответственности водитель. Ведь он должен обеспечить фактическое соблюдение правил перевозки детей", – пояснил он.

Таксисты уже сейчас начинают приобретать автокресла

Он также добавил, что внедрение штрафов обусловлено количеством смертельных аварий на дорогах – за 9 месяцев этого года в ДТП в Украине погибло 126 детей, большинство из них в момент аварии находились в автомобиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, после принятия закона, предусматривающего наказание за перевозку детей не в автокреслах, украинцы неоднозначно восприняли нововведения. Теперь штрафовать будут всех, кто не купил детское автокресло.

Соответствующий закон 29 октября поддержали 332 депутата. Он вступит в действие после подписания президентом Украины.

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