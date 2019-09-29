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30 сентября • обновлено в 02:59
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Зверски забили: в Индии детей убили за справление нужды на улице

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В индийском штате двух мальчиков-далитов (каста, которая ранее была неприкасаемой) убили за то, что они сходили в туалет под открытым небом.

Как сообщает ВВС, полиция в Мадхья-Прадеш уже арестовала двух мужчин по подозрению в расправе над детьми 10 и 12 лет.

Уточняется, что мальчики справляли нужду возле дороги, когда на них напали. Дело в том, что у них нет дома нужника. Миллионы бедных индийцев справляют нужду на улице из-за бедности, при чем опасности себя подвергают как женщины, так и дети.

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Зверски забили: в Индии детей убили за справление нужды на улице

ВВС

Далиты принадлежат к самой низшей касте в Индии и постоянно сталкиваются с дискриминацией. Арестованными оказались двое высшей касты.

"Двоих детей забили до смерти палками. Мы возбудили уголовное дело против обоих подозреваемых. Их сейчас допрашивают", – заявила глава полиции Раджеш Чандела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане скончалась девушка, поставившая на ночь возле головы смартфон на зарядку. Предполагается, что ее убило разрядом тока.

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Место
Индия
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