"Зради" нет: Арьев объяснил "возвращение России" в ПАСЕ

В ПАСЕ утвердили срочные дебаты, на которых представят доклад, целью которого является лишение Ассамблеи права налагать санкции на Россию.

Инициаторами доклада стали социалист Лилиан Мори Паскье и лидер группы "Объединенные левые", нидерландский депутат Тини Кокс, передает "Европейская правда".

Сообщается, что проект резолюции авторства Кокса уже готов, и его цель – лишить ПАСЕ права налагать санкции на РФ. При этом это решение о срочных дебатах еще не окончательное, его должны утвердить в сессионном зале.

Народный депутат от БПП, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook отметил, что никакой "зрады" в данном решении нет.

"Зраду" пока прочь! Должен немного пояснить. Мы, украинская делегация, в ПАСЕ бьемся против рапорта, который назвали "возвращением РФ". Должен сделать серьезное уточнение: Доклад не возвращает РФ! Он может лишь сделать один шаг к снижению права Ассамблеи вводить санкции и проводить мониторинг самостоятельно. Это требования России. Но! Уже большое количество членов ПАСЕ против "химической самокастрации" Совета Европы", – объяснил политик.

Арьев подчеркнул, что даже если большинство проведет поправки, то Россия не получит ничего.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ПАСЕ началась "битва" в пользу России.

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