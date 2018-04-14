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Знаковое заявление: все члены НАТО поддержали удары по Сирии

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Все страны-союзники НАТО одобрили удары по объектам химической инфраструктуры в Сирии.

"Все союзники НАТО выразили свою полную поддержку действиям, направленным на ухудшение способности сирийского режима к применению химического оружия и предотвращения дальнейшим химическим атакам", – заявил по результатам заседания генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-секретарь Оана Лунгеску в Twitter.

Кроме того, в пресс-службе НАТО сообщили, что 14 апреля США, Франция и Великобритания кратко уведомили союзников о совместных военных действиях.

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"Они проинформировали, что значительная часть доказательств свидетельствует, что сирийский режим был ответственным за нападение на мирных жителей в Думе 7 апреля, и что их военные действия были вызваны возможностями сирийского режима производить и использовать химическое оружие. Три страны-союзника подчеркнули, что практически не существует возможной альтернативы использованию силы", - отметили на сайте Альянса.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.

По данному факту собралось экстренное заседание Совета безопасности ООН.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Йенс Столтенберг
Объект
НАТО
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