Жуткие фото из охваченной коронавирусом Италии появились в сети

В сети появились жуткие кадры из охваченной эпидемией коронавируса Италии. При населении в 60 млн в стране от смертельной инфекции погибло уже 4 032 человека: это больше, чем по всему Китаю с населением 1,4 миллиарда.

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Страшные кадры опубликовала Daily Mail. На них фотографы запечатлели опустевшие города и переполненные больными итальянские больницы.

Отмечается, что сейчас в стране около 50 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Однако пока медики борются за жизни тех, кого надеются спасти, в некоторых городах, как, например, Бергамо, крематории не справляются с сожжением тел умерших.

Они работают по 24 часа в сутки, но поток жертв не прекращается. Трагизма ситуации добавляет и то, что многие из родственников погибших, помещенные под карантин, даже не могут с ними попрощаться.

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Многие из тех, кто погиб от коронавируса, – это те, кто сражался с болезнью на "передовой": медики и священники.

Рекордно высокий уровень смертности в Италии некоторые ученые объясняют тем, что в Италии очень пожилое население, большая часть которого курила. К тому же, воздух в наиболее пострадавших от эпидемии регионах (Ломбардии и Эмилии-Романье) крайне загрязненный, что усугубляет ситуацию.

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Италия во время эпидемии коронавируса Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Италии число смертей от коронавируса побило новый антирекорд – погибло 4032 пациента, у которых была выявлена опасная инфекция.

Всего за прошедшие сутки 20 марта количество жертв увеличилось на 627 человек.

Также стало известно, что с одного пациента в Италии количество зараженных коронавирусом за месяц увеличилось до 37 860 человек.

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