Российский журналист назвал две страны, где Кремль может взять реванш

Следующими странами, на которые может распространиться экспансия России, могут стать Казахстан и Беларусь.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил российский журналист Федор Клименко.

"Есть две, как минимум, страны, которым стоит в дальнейшем опасаться российской экспансии, - Беларусь и Казахстан. Мы сейчас видим, что Назарбаев – достаточно старенький человек, и долго он не протянет", - считает он.

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По словам публициста, если Назарбаев "уйдет в мир иной", то следующий вариант с дестабилизацией в Казахстане вполне возможен.

"И Россия вполне ожидаемо может взять реванш на этом направлении. Кстати, всякие путинские идеологи, тот же Дугин, давно говорили, что, мол, Северный Казахстан тоже наш", - напомнил Клименко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский писатель-сатирик Виктор Шендерович предрек РФ гражданскую войну.