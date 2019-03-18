Женщину засосало в воронку на кладбище у родителей

64-летняя жительница Нью-Йорка получила увечия, пытаясь выбраться из огромной ямы на кладбище.
Об этом сообщает New York Post, отметив, что по утверждению женщины, во время посещения ею могилы родителей ее засосало в воронку, образовавшуюся вследствие плохого укрепления насыпи рабочими.
Кладбище в Нью-Йорке
При этом подчеркивается: из-за того, что никто не откликался на ее крики о помощи, женщина решила выбраться из ямы самостоятельно, однако претерпела неудачу – она разбила лицо и выбила зуб от удара о каменную плиту.
Издание акцентирует внимание на том, что вследствие инцидента пострадавшая не только испытала стресс и получила эмоциональную травму, вылившуюся в страх открытых пространств и ночные кошмары – но и подала в суд на кладбище, требуя компенсацию в размере 5 млн долларов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области построили детскую площадку возле кладбища.
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