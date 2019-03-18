|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Женщину засосало в воронку на кладбище у родителей

585Читать материал на украинском

64-летняя жительница Нью-Йорка получила увечия, пытаясь выбраться из огромной ямы на кладбище.

Об этом сообщает New York Post, отметив, что по утверждению женщины, во время посещения ею могилы родителей ее засосало в воронку, образовавшуюся вследствие плохого укрепления насыпи рабочими.

Кладбище в Нью-Йорке

Кладбище в Нью-Йорке

При этом подчеркивается: из-за того, что никто не откликался на ее крики о помощи, женщина решила выбраться из ямы самостоятельно, однако претерпела неудачу – она разбила лицо и выбила зуб от удара о каменную плиту.

Новости
''Как фильм ужасов'': в Киеве во дворе дома появилось необычное "кладбище"

Издание акцентирует внимание на том, что вследствие инцидента пострадавшая не только испытала стресс и получила эмоциональную травму, вылившуюся в страх открытых пространств и ночные кошмары – но и подала в суд на кладбище, требуя компенсацию в размере 5 млн долларов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области построили детскую площадку возле кладбища.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения