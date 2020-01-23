Жена Нетаньяху попала в конфуз рядом с Путиным: видеофакт

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара чуть не оступилась на церемонии встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Данный момент можно увидеть на видео, распространенном российские пропагандистами. Так, женщина переминалась с ноги на ногу и в какой-то момент чуть не упала, но удержалась за локоть супруга и возобновила равновесие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Визит Владимира Путина в Израиль ТВ "Центр"

При этом журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter показал приветствие Путина. С Нетаньяху они обменялись рукопожатием, а первой леди российский глава подарил цветы.

Нетаньяху - рукопожатие, его жене Саре - цветы: Путин приехал в резиденцию премьера Израиля pic.twitter.com/QjLkxrwMMo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Израиля Исраэль Кац внезапно лично поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Красной армией Аушвица.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!