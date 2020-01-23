Главная Новости
23 января • обновлено в 12:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Жена Нетаньяху попала в конфуз рядом с Путиным: видеофакт

1.6т
Читать материал на украинском

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара чуть не оступилась на церемонии встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Данный момент можно увидеть на видео, распространенном российские пропагандистами. Так, женщина переминалась с ноги на ногу и в какой-то момент чуть не упала, но удержалась за локоть супруга и возобновила равновесие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
"Разница есть": Цимбалюк указал на главное отличие Зеленского от Путина

Визит Владимира Путина в Израиль

Визит Владимира Путина в Израиль

ТВ "Центр"

При этом журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter показал приветствие Путина. С Нетаньяху они обменялись рукопожатием, а первой леди российский глава подарил цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Израиля Исраэль Кац внезапно лично поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Красной армией Аушвица.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Биньямин Нетаньяху Владимир Путин
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Задрали Путиным. На рос ресурсах почти всегда о Путине. На украинских, тоже самое. Он что президент Украины?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уровень лoxловских новостей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги