Нелегитимен: в победе Путина нашли уязвимое место

Участие в так называемых выборах президента России граждан в оккупированном Крыму делает победителя кампании Владимира Путина нелегитимным главой государства.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Вчера вообще исторический момент произошел. Со вчерашнего дня впервые, наверное, в истории России человек, занимающий пост президента РФ - нелегитимен. Согласно норм международного права. В его избрании принимали участие жители непризнанных территорий. Фактически поздравлять не с чем", - подчеркнул он.

По его словам, для Путина самым главным было обеспечить максимальную явку.

"Она должна была быть больше 50%, чтобы он показал всему миру, что его поддерживает большая половина страны", - отметил эксперт.

Тоже самое касается и избирательной кампании в аннексированном Крыму.

"Почему такое количество участков в Крыму? Они хотели добиться максимальной явки и максимальной цифры поддержки Путина. Чтобы он мог оправдываться перед всем миром: видите, я ж не зря все это совершил", - рассказал Жданов.

При этом он добавил, что сами выборы очень напоминают безальтернативное избрание депутатов Верховного совета СССР.

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко выступил с жестким заявлением по выборам Путина в Крыму.

Ранее Евросоюз официально заявил, что не признает результаты выборов президента РФ в Крыму.