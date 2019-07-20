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Зеленский напугал Путина? В России назвали причину беспокойства

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Президента России Владимира Путина всерьез тревожит то, что президент Украины Владимир Зеленский может действительно решить проблему Донбасса и реформировать Украину.

Такое мнение выразил российский оппозиционер Константин Боровой. По его словам, главная цель Кремля – "создание нестабильности в Украине", передает "Апостроф".

"Они понимают, что это не только желание, но и, что самое опасное, – возможность решить эту проблему. Она решается очень быстро", – отметил Боровой.

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Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Радио Свобода"

По его словам, для этого Зеленскому нужно "выиграть" Раду и провести реформы в Украине. "Если не удастся, конфликт на Донбассе будет продолжаться в форме позиционной войны на территории Украины в ее политическом пространстве", – считает российский политик.

По его мнению, самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский президент признался, что международные партнеры Украины были против того, чтобы он лично общался с главой РФ Владимиром Путиным.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Прав Боровой: если в Украине дела наладятся и люди станут хорошо жить - для нынешнего Кремля - это смерть ! Россияне глядишь поумнеют и тоже захотят жить по-людски. Тупой россиянин - послушный россиянин !
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Каждый день в этой колонии прилагают максимум усилий сдохнуть за идею их нациста Порубия. Кто против)))
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Semenov Igor
Semenov Igor
"По его мнению, самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти". --- Правильное мнение. Долой из страны всех олигархов, имеющих связи с Россией, вон из страны. Оборвать все экономические связи с Россией и сажать всех тех, кто попробует хоть что-то закупать у России. И проводить такую политику - чем жестче - тем лучше! А необходимые энергоресурсы, недостающие товары - все из ЕС и США! Пусть Украина будет свободной от любого влияния России. А тех украинцев, кто смотрит российское ТВ хоть напрямую, хоть по Интернету - на трудовое перевоспитание на бескрайние поля Украины, на выращивание укропа и петрушки!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Semenov Igor, Ну да, все из ЕС и США! От дешевых российских газа и нефти отказаться! Пусть население платит за все дороже, но нужно поддержать больные амбиции прозападных политиков
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