Зеленский напугал Путина? В России назвали причину беспокойства

Президента России Владимира Путина всерьез тревожит то, что президент Украины Владимир Зеленский может действительно решить проблему Донбасса и реформировать Украину.

Такое мнение выразил российский оппозиционер Константин Боровой. По его словам, главная цель Кремля – "создание нестабильности в Украине", передает "Апостроф".

"Они понимают, что это не только желание, но и, что самое опасное, – возможность решить эту проблему. Она решается очень быстро", – отметил Боровой.

Владимир Путин и Владимир Зеленский "Радио Свобода"

По его словам, для этого Зеленскому нужно "выиграть" Раду и провести реформы в Украине. "Если не удастся, конфликт на Донбассе будет продолжаться в форме позиционной войны на территории Украины в ее политическом пространстве", – считает российский политик.

По его мнению, самая главная реформа для Украины – "избавиться от влияния России на политическую систему олигархической политической структуры, которая не приводит к смене власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский президент признался, что международные партнеры Украины были против того, чтобы он лично общался с главой РФ Владимиром Путиным.

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