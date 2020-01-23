Зеленский "кинул" Путина и ушел молиться у Стены плача. Видео

В Израиле президент Владимир Зеленский посетил Стену плача, где присоединился к молитве за мир в Украине. При этом он избежал участия в церемонии, где должен был выступать глава РФ Владимир Путин.

Вместе с главой государства молились главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович, передает пресс-служба ОПУ.

"Мир – это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", – рассказал Зеленский у Стены плача.

Зеленский в Израиле

Зеленский у Стены плача

Как сообщает "Левый берег" Зеленский после молитвы оставил запись в книге для почетных гостей.

"Хочу подякувати Вам від всієї України за вашу повагу та любов. Миру Вам", – написал гарант.

Зеленский оставил запись

Зеленский молился у Стены плача

Зеленский в Израиле

Зеленский в Израиле

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 23 января посетил с рабочим визитом Израиль.

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