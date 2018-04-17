Заражены миллионы машин: Россию обвинили в мощнейшей кибератаке

Министерство национальной безопасности США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) опубликовали совместное заявление о злонамеренной киберактивности, которую проводят власти России.

Главной целью российских хакеров являются, прежде всего, правительственные и частные организации, поставщики "критически важных" инфраструктур и интернет-услуг (ISP), поддерживающие эти сектора. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте британского центра.

В частности, отмечается, что эти кибератаки направлены на сетевые инфраструктурные устройства по всему миру, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры и система обнаружения сетевых вторжений.

"Российские субъекты, спонсируемые государством, используют скомпрометированные маршрутизаторы для проведения поддельных атак для поддержки шпионажа, извлечения интеллектуальной собственности, поддержания постоянного доступа к сетям "пораженных" и потенциально заложить основу для будущих наступательных операций", - сказано в заявлении.

При этом указывается, что "деятельность российского правительства продолжает угрожать нашей безопасности, безопасности и целостности нашей киберсистемы".

Отмечается, что российские хакеры осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров по всему миру - пострадали миллионы машин.

В связи с этим США и Великобритания призвали все ответственные страны "использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие способы для преодоления российской киберугрозы".

"Пока этот вид кибертак будет продолжаться, ФБР будет проводить расследование и находить преступников, в данном случае - это правительство России", - подчеркнул представитель ФБР Говард Маршалл.

При этом генеральный директор Национального центра кибербезопасности Сиаран Мартин заявил, что "Россия - наш самый сильный враг в киберпространстве".

Поэтому странам предлагается действовать в соответствии с рекомендованными "стратегиями смягчения последствий". Также всех пострадавших просят сообщать о любых вирусах.

Это заявление уже поддержала Австралия. Так, министр по вопросам кибербезопасности страны Ангус Тейлор обвинил Россию в попытках совершить массированные кибератаки на местные компании в 2017 году.

"На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство Австралии пришло к выводу о том, что ответственность за эти действия, предпринятые в 2017 году, лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой", — сказано в заявлении.

На фоне этих заявлений стало известно, что активность российских троллей возросла на 2000% после нанесения ракетного удара по Сирии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам на Донбассе.