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Запретил прикасаться: журналист рассказал о давнем страхе Трампа

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Президент США Дональд Трамп длительное время до переезда в Белый дом боялся, что его отравят.

Об этом идет речь в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа", передает "Гордон".

Как пишет автор, он сперва запретил работникам резиденции прикасаться к чему-либо, особенно к своей зубной щетке.

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"У Трампа был давний страх отравления. По этой причине он любил есть в McDonald's, где никто не знает о его приходе, а еда приготовлена заранее", - сказано в книге.

Также глава Белого дома делал замечания домашнему персоналу, когда кто-то убирал его рубашки: "Если моя рубашка на полу, значит, я хочу, чтобы она была на полу".

По словам Вулффа, Трамп считал Белый дом "неприятным и даже немного страшным". Переехав в резиденцию, он в первую очередь попросил поставить в спальне три телевизора вместо одного и повесить замок на двери. От этой идеи его пыталась отговорить секретная служба, настаивающая, что сотрудники должны иметь доступ к комнате.

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Как сообщал "Обозреватель", также в книге Вулффа утверждается, что Трамп не собирался побеждать на президентских выборах.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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