Запрет на плакаты и толпа журналистов: Путин даст большую пресс-конференцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря даст большую пресс-конференцию по итогам года. Она станет уже 15 по счету за время его нахождения у власти.
Впервые в таком формате лидер страны-агрессора общался с прессой в 2001 году, а не проводил пресс-конференцию в 2005 и с 2009 по 2011 год. OBOZREVATEL ведет хронику события с самыми резонансными заявлениями российского президента.
10:02 – украинский журналист Роман Цимбалюк стал свидетелем одиночного пикета фаната Путина за восстановление СССР.
10:00 – журналистов начали пускать в зал, где пройдет мероприятие. Началась давка.
Давка журналситов
Telegram-канал "Карточный домик: Россия"
9:52 – пропагандистов Кремля решили задобрить на пресс-конференции фуршетом с осетинскими пирогами, канапе и фруктами.
Фуршет для журналистов
LIFE SHOT
Фуршет для журналистов
LIFE SHOT
Фуршет для журналистов
LIFE SHOT
9:48 –российские журналисты традиционно решили проявить "креатив" и пришли к Путину со странными аксессуарами: платками с его портретом, иконами (ее принес болгарский журналист Атанас Стефанов, чтобы подарить Путину), валенками, музыкальными инструментами и прочей атрибутикой.
Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой
360tv.ru
Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой
360tv.ru
Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой
360tv.ru
Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой
360tv.ru
9:38 – в месте проведения пресс-конференции уже столпилась огромная очередь журналистов. В 2019 году были аккредитованы 1895 сотрудников СМИ.
Очередь журналистов
RT
9:34 – "РИА Новости" сообщило, что журналистам запретили использовать на пресс-конференции большие плакаты. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", –говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ.
Примечательно, что на пресс-конференции 2018 года произошел казус – на мероприятие пришла девушка с плакатом "Путин бабай". Однако слоган прочитали как "Путий бай-бай". Позже она объяснила, что "бабай" на татарском означает дедушка.
Владимир Путин
LIFE SHOT
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2018 году пресс-конференция Путина состоялась 20 декабря. Она длилась 3 часа и 44 минуты.
Тогда президент РФ заявил, что намерен укреплять военную безопасность во временно оккупированном Крыму.
Также Путин грозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за создания ПЦУ. Он заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей якобы подчинил Украину и хочет на ней зарабатывать.
Напомним, что в ходе прошлогодней пресс-конференции украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море.
Резонансной стала и угроза Путина миру ядерной войной. Он заявил, что она может уничтожить всю планету и цивилизацию.
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