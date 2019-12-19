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19 декабря • обновлено в 10:06
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Запрет на плакаты и толпа журналистов: Путин даст большую пресс-конференцию

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря даст большую пресс-конференцию по итогам года. Она станет уже 15 по счету за время его нахождения у власти.

Впервые в таком формате лидер страны-агрессора общался с прессой в 2001 году, а не проводил пресс-конференцию в 2005 и с 2009 по 2011 год. OBOZREVATEL ведет хронику события с самыми резонансными заявлениями российского президента.

10:02 – украинский журналист Роман Цимбалюк стал свидетелем одиночного пикета фаната Путина за восстановление СССР.

10:00 – журналистов начали пускать в зал, где пройдет мероприятие. Началась давка.

Давка журналситов

Давка журналситов

Telegram-канал "Карточный домик: Россия"

9:52 – пропагандистов Кремля решили задобрить на пресс-конференции фуршетом с осетинскими пирогами, канапе и фруктами.

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

9:48 –российские журналисты традиционно решили проявить "креатив" и пришли к Путину со странными аксессуарами: платками с его портретом, иконами (ее принес болгарский журналист Атанас Стефанов, чтобы подарить Путину), валенками, музыкальными инструментами и прочей атрибутикой.

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"Будет вранье!" Россиян "взорвала" очередная пресс-конференция Путина. Видео
Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

360tv.ru

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

360tv.ru

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

360tv.ru

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

Журналисты пришли на пресс-конференцию со странной атрибутикой

360tv.ru

9:38 – в месте проведения пресс-конференции уже столпилась огромная очередь журналистов. В 2019 году были аккредитованы 1895 сотрудников СМИ.

Очередь журналистов

Очередь журналистов

RT

9:34 "РИА Новости" сообщило, что журналистам запретили использовать на пресс-конференции большие плакаты. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", –говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента РФ.

Примечательно, что на пресс-конференции 2018 года произошел казус – на мероприятие пришла девушка с плакатом "Путин бабай". Однако слоган прочитали как "Путий бай-бай". Позже она объяснила, что "бабай" на татарском означает дедушка.

Владимир Путин

Владимир Путин

LIFE SHOT

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Пресс-конференция Путина
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В 12 часов вна во всех телевизорах будет Путин. Кто то сомневается?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Я хочу, чтобы все понимали, что Цымбалюку дают аккредитацию на пресс-конференции Путина, дают возможность ему там задать вопрос, даже Путин сам лично предоставил как-то Цимбалюку эту возможность, и все это не просто так. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, на который работает Цимбалюк, это одиозное СМИ, в котором работают непрофессиональные журналисты и редакторы. Таковым же является и сам Цымбалюк. Кремлю выгодны именно такие неадекватные украинские журналисты, дабы выставить в неприглядном свете Украину. Вполне возможно, что сам Цымбалюк работает на Кремль. Он прекрасно устроился в Москве, перевез туда свою семью. Говорят, что и сын у него родился в Москве, он теперь москвич. Цымбалюк очень успешно работает на дискредитацию Украины. Поэтому его везде пускают, и позволяют нести всякую чушь. Думаю, и сегодня ему дадут слово, не просто так же его в Москве привечают, он должен отрабатывать.
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