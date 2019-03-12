"Заплатят за распятого мальчика": Цимбалюк рассказал, как Россия окажется в ловушке "министерства правды"

В России намерены ввести драконовские штрафы за распространение фейковых новостей. Эти меры в народе уже окрестили "министерством правды".

Однако отвечать за искажение информационной картины мира в первую очередь может довестись российской власти. Ведь ее манипуляции через каналы пропаганды повлекли гибель множества людей. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что идея создания "министерства правды" возникла в Кремле неслучайно — всему виной последствия оккупации страной-агрессором части территорий Украины.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Здесь, кажется, наконец-то начали осознавать, что цена вторжения в Украину все-таки есть, и она — немалая: падение уровня жизни, пенсионный возраст, падение экономики или недостаточно высокий ее рост, увеличение налогов. Ну, и падение рейтинга Владимира Путина — самое высокое за последние 13 лет. Все это говорит о том, что роптать россияне станут больше, и делать они это будут, естественно, в интернете", — говорит Цимбалюк.

Кроме того, в интернете все чаще разрушают миф о том, что аннексия Крыма была "возвращением" полуострова в "родную" гавань. Так, люди все чаще пишут о том, что на самом деле это была спланированная захватническая военная операция. Это стало еще одним аргументом в пользу того, чтобы оградить граждан России от информации, которая противоречит утвержденным путинским режимом пропагандистским мифам. Однако при всем этом власти страны-агрессора не учли то, что сами являются наиболее ярыми нарушителями новых законов.

"Министерство правды" "Армия Народного Освобождения"

"В этих уникальных законах есть одна особенность: там за распространение фейковой информации, которая повлекла гибель людей, предусмотрен для юридических лиц штраф до 1,5 млн рублей. И возникает вопрос: вот российские федеральные каналы, которые распространяли бред а-ля "распятого славянского мальчика", понесут они ответственность или нет? Ведь смотрите, сначала они показали эту выдумку, а потом группа или даже тысячи российских мужчин бросили свои семьи и поехали воевать на Донбасс. Они поехали убивать, но многие погибли сами", — подчеркнул Цимбалюк.

Он добавил, что помимо неадекватной выдумки о "славянском мальчике" было еще множество примеров. Ведь в режиме круглосуточной лжи российские СМИ работают уже пять лет.

"Смогут ли они за каждый день выплатить по 1,5 млн рублей? Бюджет у них, конечно, хороший, и я в них верю", — с сарказмом подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, лицемерно уверявшего публику в невозможности войны между его страной и Украиной. Так, журналист сказал самоуверенному российскому политику о том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Также, выступая на российском телевидении, журналист напомнил оккупантам, что российские военные погибают так же, как все люди, поскольку не являются бессмертными.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram