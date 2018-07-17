Заметает следы? Путин закрыл секретную базу по производству "Новичка"

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в городе Шиханы Саратовской области.

Документ под №424 обнародован на едином портале правовой информации во вторник, 17 июля.

Согласно указу, образование должно быть упразднено в течение шести месяцев.

Напомним, по данным западных СМИ, нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым были отравлены люди в Великобритании, было произведено на одном из предприятий в Шиханах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Установлено, что они отравились веществом "Новичок".

В начале июля в Британии, в соседнем с Солсбери городе Эймсбери (графство Уилтшир), произошло еще одно серьезное отравление "Новичком". Одна из пострадавших скончалась в больнице.