Замешан в скандале с Украиной: Трамп подтвердил отставку министра энергетики

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку министра энергетики Рика Перри, фигурирующего в так называемом украинском скандале.

Американский президент сообщил об этом во время своего визита в Техас и отметил, что разговоры о завершении карьеры Перри велись уже около года, передает Politico.

"У нас уже есть замена ему. Рик проделал фантастическую работу, но пришло время", – сообщил Трамп.

По его словам, отставка Рика Перри должна произойти до конца 2019 года, а объявит он о ней в ноябре.

Рик Перри Secretary Rick Perry

Известно также, что Перри будет отчитываться перед Конгрессом о своей роли в удержании военной помощи США Украине и расследовании обвинений в адрес главного оппонента Трампа, Джо Байдена, и его сына Хантера. Байден-младший входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.

Как писал OBOZREVATEL:

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