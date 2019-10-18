Замешан в скандале с Украиной: Трамп подтвердил отставку министра энергетики

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку министра энергетики Рика Перри, фигурирующего в так называемом украинском скандале.
Американский президент сообщил об этом во время своего визита в Техас и отметил, что разговоры о завершении карьеры Перри велись уже около года, передает Politico.
"У нас уже есть замена ему. Рик проделал фантастическую работу, но пришло время", – сообщил Трамп.
По его словам, отставка Рика Перри должна произойти до конца 2019 года, а объявит он о ней в ноябре.
Рик Перри
Secretary Rick Perry
Известно также, что Перри будет отчитываться перед Конгрессом о своей роли в удержании военной помощи США Украине и расследовании обвинений в адрес главного оппонента Трампа, Джо Байдена, и его сына Хантера. Байден-младший входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.
Как писал OBOZREVATEL:
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.
В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.
В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден мог шантажировать власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
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