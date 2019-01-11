Замешан ''повар Путина'': в Африке назревает новая война с участием России

В Судане заметили группу российских наемников "Вагнер", которых курирует опальный бизнесмен из РФ Евгений Пригожин по прозвищу "повар Путина".

Боевики проводят стратегические и практическое обучение сил разведки и безопасности, сообщает The Times.

Издание пишет, что есть уже фото одетых в камуфляж белых мужчин, которых транспортируют в грузовиках и которые наблюдают за антиправительственными протестами в столице Хартум.

"Россия дважды принимала Башира (Омар аль-Башир, президент Судана – Ред.), который согласился помочь президенту Путину в реализации его амбиций, нацеленных на расширение влияния в Африке. Башир, осужденный Международным уголовным судом за военные преступления, нуждается во влиятельных союзниках, так как он попадает во все большую изоляцию. Встреча в прошлом месяце с президентом Сирии Башаром Асадом, которую критики назвали "саммитом геноцида", как предполагается, была шагом в сторону России, которая предоставляет военную помощь от Хартума до Дамаска", – сказано в материале.

Судан

В публикации отмечается, что Башир скорее приведет страну к гражданской войне, чем уступит власть и предстанет перед Международным судом в Гааге.

"Согласно сообщениям из Судана, офицеры группы "Вагнер" были замечены в столице страны Хартум, где они обучают государственные силы безопасности на фоне антиправительственных протестов", – подчеркивает американское СМИ.

Отмечается, что в Центральноафриканской республике, соседней с Суданом стране, размещены сотни сотрудников группы "Вагнер", и в прошлом году они помогали в обучении военных. Здесь в июле были убиты трое российских журналистов, расследовавших деятельность наемников.

Как сообщала, Путин резко высказался о своем знаменитом ''поваре'' и ЧВК ''Вагнер''.

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