Закрыла собой младенца: мир потрясла история жертвы теракта в США

Во время теракта в супермаркете в городе Эль-Пасо, штат Техас (США), погибла мать троих детей, которая закрыла собой младенца.

Ее историю рассказали местные СМИ. 24-летняя Джордан Анкондо отдала свою жизнь ради того, чтобы уберечь от пуль ребенка, передает ВВС.

Джордан Анкондо ВВС

Ее 19-летняя сестра Лета Джамровски рассказала, что она покупала школьные товары для своих детей, когда в супермаркете Walmart открыли огонь по посетителям.

Мать упала на землю, закрыв собой своего двухмесячного сына. Младенец со сломанными костями лечат в университетском медицинском центре Эль-Пасо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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