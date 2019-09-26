"Ждем продолжения банкета!" В МИД России съязвили о скандале с Трампом и Зеленским

Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на публикацию стенограммы июльского телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Свою оценку этой новости с язвительными комментариями скандальная дипломат опубликовала на личной странице в Facebook.

"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси", – попыталась сострить Захарова.

Мария Захарова Скриншот видео

Она добавила, что в таком случае США должны объявить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа героем, ведь он обнародовал не один, а тысячи материалов аналогичного характера.

"Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!" – едко резюмировала официальный представитель МИД РФ.

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