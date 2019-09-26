"Ждем продолжения банкета!" В МИД России съязвили о скандале с Трампом и Зеленским

Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на публикацию стенограммы июльского телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.
Свою оценку этой новости с язвительными комментариями скандальная дипломат опубликовала на личной странице в Facebook.
"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси", – попыталась сострить Захарова.
Мария Захарова
Скриншот видео
Она добавила, что в таком случае США должны объявить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа героем, ведь он обнародовал не один, а тысячи материалов аналогичного характера.
"Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!" – едко резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммыразговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако Американская Демократическая уже партия объявила, что инициировала расследование предпосылок процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
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