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27 сентября • обновлено в 19:32
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"Ждем продолжения банкета!" В МИД России съязвили о скандале с Трампом и Зеленским

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Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на публикацию стенограммы июльского телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Свою оценку этой новости с язвительными комментариями скандальная дипломат опубликовала на личной странице в Facebook.

"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси", – попыталась сострить Захарова.

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Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Она добавила, что в таком случае США должны объявить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа героем, ведь он обнародовал не один, а тысячи материалов аналогичного характера.

"Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию!" – едко резюмировала официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Мария Захарова
Место
Россия
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Всемирное посмешище это Маша захарова
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