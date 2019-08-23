"Хватит фото с пляжа!" Захарова снова взялась учить Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова принялась критиковать президента Украины Владимира Зеленского за его пост о невозможности возвращения страны-агрессора в "Большую восьмерку" до деоккупации Крыма и Донбасса.

На этот раз едкими репликами скандальная российская дипломат разразилась в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мария Захарова Скриншот видео

"Можно начать с того, что мы знаем блогера господина Зеленского, который является президентом Украины. Можно и на эту тему начать рассуждать. Но мир находится в ожидании каких-то конкретных шагов. Сколько было обещано, сколько кредитов его команда раздала людям и заставила их поверить, что у них есть будущее. Это не упрек, это суверенное государство, но коль скоро весь мир занимается проблемами этого государства, то, наверное, уже пора от фотографий с пляжа и блогерства переходить к реальной политике", – едко обратилась Захарова к главе украинского государства.

Кроме того, она упрекнула его в непонимании сути своей профессии и степени ответственности за тех, кто за него проголосовал.

"Можно сколько угодно быть увлекательным, завлекательным, привлекательным, но это профессия. И когда ты берешь ответственность за какое-то дело (в данном случае за народ), то нужно выверять каждое слово. А вот так просто залепить какую-то фразу в социальных сетях, думая, что и так сойдет, – нет, так не сойдет!" – съехидничала спикер МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возрождение членства России в G8 возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Спикер МИД РФ Мария Захарова это заявление позволила себе назвать "бессмысленным набором букв" и заявила, что "будет по-братски консультировать Зеленского".

Ее ярко поставили на место первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и народный депутат Украины VIII созыва Владимир Арьев (БПП). Они сказали, что вместо едких поучений президенту Украины Захаровой следовало бы заняться советами для лидера своей страны – Владимира Путина.

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