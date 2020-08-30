Госдеп США – Путину: Россия использует "вагнеровцев", чтобы сеять хаос

В Государственном департаменте США заявили, что Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера", чтобы "ставить в неудобное положение" правительства других стран.

Так пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси "вагнеровцев" было операцией спецслужб Украины и США, передает "Голос Америки".

"Нам известно о сообщениях о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", – сказала Ортагус.

Пресс-секретарь подчеркнула, что открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы.

Ортагус также отметила, что Соединенные Штаты поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "на действительно свободных и честных выборах с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" во всем мире обогащает российскую элиту в ущерб странам, в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа неприемлемо", – заявила Ортагус.

Морган Ортагус. Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин назвал задержание "вагнеровцев" в Беларуси "операцией украинских и американских спецслужб".

Он утверждает, что военных якобы "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси".

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