Два месяца назад во время июльского боестолкновения между армиями Азербайджана и Армении побочно пострадало посольство Украины в Ереване. Тогда толпа облила его борщом и в оскорбительной форме требовала отказа Украины от признания Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Притом, что МИД Украины не делал таких решительных заявлений как МИД Турции и его позиция ничем не выделялась среди аналогичных заявлений европейских стран. Толпа в Ереване не только подтянула её до турецкого уровня, но даже выставила плакаты "Украина не поддерживай агрессора" и "Украина + Азербайджан". Удивительно, что в армии Азербайджана она не нашла "украинский след", который Кремль умудряется находить везде, даже в убийстве Немцова.

Эта атака украинского посольства в Ереване вполне в контексте той необъявленной войны, которую РФ ведёт против Украины с 2014 г. Она лишь эпизод в цепочке подобных операций спецслужб Москвы. Такой же, как подбрасывание свиных голов в синагоги в Украине или поджёг в 2018 г. здания Венгерского культурного центра в Ужгороде руками нанятых для этого поляков и немцев. В Ереване эти спецслужбы лишь дали своей фантазии совсем выйти из берегов и организовали не скрытную, а публичную провокацию и вдобавок групповую.

Организация этой операции облегчалась тем, что в Армении есть значительная прослойка москвофильствующих, которым если дать немного денег, то они понесут и плакаты "Украина вон из Арцаха". Слово "Украина" на них может быть так же с легкостью заменено названием любой другой страны по желанию заказчика.

Эта москвофильствующая прослойка потерпела серьёзное поражение в начале Армянской революции. Но она по-прежнему сохраняет определённое влияние в обществе и политикуме, с чем вынуждено считаться правительство Пашиняна. По этой причине посол Украины в Ереване был 15 июля вызван в МИД Армении, где ему для проформы вручили ноту протеста. Пашинян старается не давать контрреволюционерам поводов обвинить его в сдаче Карабаха и делает приятные для них заявления. Притом, что он понимает: без решения этой проблемы Армянская революция обречена на поражение, подобно Испанской революции 1931-1939 гг., которая не хотела признать независимость Марокко.

Испанские республиканцы и коммунисты лишь обещали марокканцам в будущем какую-то автономию. В отличие от них генерал Франко предоставил марокканцам независимость без всяких условий и прямо сейчас. Тем оставалось лишь отвоевать её у несговорчивого правительства в Мадриде, и они стали главной пехотой в армии Франко, чем обеспечили ему победу.

Москвофильствующая прослойка в Армении очень неоднородна и включает как тех, кто далёк от любой геополитики, но связан с РФ работой, бизнесом и семейными отношениями, так и "настоящих политиков". Группа "настоящих политиков" тоже не однородна и состоит из ностальгаторов за СССР, просто клиентов Кремля и тех, кто мечтает использовать Кремль для создания "Великой Армении" в границах Сервского договора 1920 г. Первых и вторых вполне устраивает перенос того особого статуса, который был у армян в Османской империи на СССР и РФ по принципу: империи появляются и исчезают, но армянские деловые люди в них вечны. Третьи действительно настоящие политики и строят собственные планы, отводя в них Москве роль исполнителя, а не заказчика. Пашинян не прочь найти общий язык с ними и пока ему это почти удаётся, если не учитывать ту мелочь, что в Кремле тоже понимают эту игру Еревана и "бригада" Путина не собирается становиться "пехотинцами Пашиняна".

Это одна из причин, по которой Москва сейчас не спешит выступить на стороне Еревана: в российско-армянском симбиозе каждая из сторон видит себя боссом, а другую не более чем носителем для себя каштанов из огня. Москва охотно использует армян, в том числе и в своей войне против Украины и Грузии, даже даёт Еревану в кредит оружие, но воевать за "Великую Армению" не собирается, поскольку она ей пока без надобности. В глазах Кремля у Армении такой же статус бутафорского государства, как и у Приднестровской, Абхазской, Донецкой, Луганской или Югоосетинской "республик". Одно лишь отличие, в случае с Арменией нет нужды изобретать особую донбасскую нацию и пытаться сконструировать ей родословную от Адама и Евы с привлечением обезьян каменноугольного периода для большей научности.

В соревновании кто кого больше использует Москва сейчас явно переигрывает Ереван. В Карабахе воюют и гибнут армяне, а российские военные, как сообщил 30 сентября Песков, лишь "следят за ситуацией". Армяне стояли под посольством Украины с глупыми плакатами, чем таскали каштаны для Москвы, а себе зарабатывали лишь неприязнь украинцев.

Теперь в угоду Москве они стали "наезжать" ещё и на Грузию. Координатор комитета "Хельсинская инициатива – 92" и лауреат международных премий за мир и права человека Карен Огаджанян призвал восстать армян, живущих в грузинском районе Сампех-Джавхетия и присоединить эту территорию к Армении. Заодно призвал устраивать теракты против турок и азербайджанцев по всему миру. Министр культуры, спорта, образования и науки Араик Артунян 30 сентября потребовал лишить Михаила Саакашвили звания почётного доктора Ереванского университета за его текст в Фесбуке о том, что "Нагорный Карабах – суверенная территория Азербайджана, и ничто не изменит этого факта". Так, будто Саакашвили раньше считал иначе, имея на своей территории российских оккупантов. Просто в Ереванском университете не приставали к нему с вопросом "Чей Карабах?" и были вполне довольны тем, что президент Грузии пропускает через неё грузы из Армении в РФ и обратно.

Так в угоду Москве армяне всё больше умудряются поссориться не только с соседними народами ­– азербайджанцами, грузинами и турками, но и с далёкими от них украинцами. Сложно назвать это успехом армянской дипломатии переиграть и использовать Кремль в своих интересах. Единственное, что пока не удаётся Москве, – это организовать митинги в Ереване против США и ЕС. "Настоящие" армянские политики эту позицию пока не сдают, но могут оказаться перед выбором: новая партия оружия взамен на митинг против США или прощайте. "Наезд" на Грузию и Саакашвили первый "звонок" о том, что в Ереване придётся такие митинги проводить, если там хотят, чтобы войска РФ зашли в Армению через Грузию.

Само "миротворчество" России на Кавказе, такое же, как и во всех других регионах, где она "миротворит", если судить по так называемой "казанской формуле" для Карабаха. На этой своей формуле Москва настаивает до сих пор в Минске уже свыше десяти лет. Согласно ей, Армения должна признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и семью другими оккупированными районами и формально вернуть. При этом Азербайджан лишают права держать на этих территориях войска, зато армия Армении продолжит оккупировать не только Карабах, но и ещё два района, являющихся "мостом" на этот "остров", поскольку сам Карабах с Арменией не соприкасается. Статус Карабаха "казанская формула" определяет как особый, но не окончательно. Предписывается, что он должен стать предметом дальнейших новых обсуждений его особенности. Вдобавок Азербайджан и Турция должны прекратить транспортную блокаду Армении и пропускать в неё грузы из РФ. Наблюдать за выполнением "казанской формулы" на месте должны миротворцы ОБСЕ, в частности из Франции, но если они не прибудут, то достаточно и одних российских.

Фактически "казанская формула" Москвы лишь консервирует нынешнюю ситуацию и легитимирует оккупацию. По сути она повторяет российскую "формулу" для Приднестровья и тождественна "формуле Штайнмайера", которую Кремль два года навязывает Украине. Все эти московские "формулы" списаны с одной копирки. Естественно, что в Баку не могут с ней согласиться и переговоры зашли в тупик, из которого их сейчас и пытаются вывести силой оружия. Москва просто не оставила Баку никакого другого варианта своим так называемым "миротворчеством". Позиция Азербайджана, благодаря поддержке Турции, уже категорична – безусловный возврат всех оккупированных Арменией районов. Изгнание армян из Карабаха не предусматривается. Как сказал Алиев, вопрос не в том, чтобы изгнать из них армян, а в том, чтобы вернуть в них один миллион азербайджанцев, изгнанных армянами и русскими.

Кремль сейчас осторожничает и медлит не только потому, что не хочет стать "пехотинцем Пашиняна", но и по другим "обстоятельствам непреодолимой силы", как любит выражаться профессор Соловей.

Два из них вполне очевидны.

Первое такое обстоятельство, в Кремле никак не могут понять, что сейчас делает армия Азербайджана. Готова ли она действительно дойти с боями до границы с Арменией или это всего лишь очень жёсткое принуждение Еревана к миру и уступчивости на переговорах. Если угодно, то к пробуждению совести и взбадриванию умов в Армении. Идёт пятый день войны, но армия Азербайджана лишь перемалывает издалека силы противника и нет того глубокого продвижения войск, какое было, например, к пятому дню российско-грузинской войны. Этот ребус в Кремле сейчас и пытаются разгадать, надеясь, что когда азербайджанцы израсходую свои боезапасы, то вернутся за стол переговоров. Если это так, и армия РФ сейчас вмешается, то действительно станет "пехотинцем Пашиняна". Причём пехотинцем, который будет уже вынужден долго и тяжело воевать, чтобы сохранить честь мундира.

Второе обстоятельство, тот пресловутый "исламский фактор" или исламский терроризм, который Москва долго и всесторонне культивировала, мечтая направить его против США и ЕС. Всё, что было сказано и сделано Москвой в этом направлении, теперь может прилететь к ней бумерангом. Публичное проявление Кремлём этого страха – его усилия по не допуску в РФ войны между армянской и азербайджанской диаспорами. Впервые такая тревога стала звучать из Кремля ещё во время июльских боёв. Но тогда об этом говорили осторожно и в полголоса. Теперь Кремль принудил обе общины сделать заявление, что они не будут вести войну на территории РФ. Однако, в Кремле не особо верят в эти заверения, учитывая также то, что во время войны с Турцией в Идлибе из окружения Эрдогана прямым текстом обещали показать России "кузькину мать" на исламский лад. Кто сеет ветер, в итоге сам пожнёт бурю.

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