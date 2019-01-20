Забыли о Каддафи: Израиль пошел на исторический шаг ради мира

Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад под давлением бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Соответствующее соглашение было подписано 20 января во время встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби, сообщает DW.

По словам самого Нетаньяху, этот шаг можно назвать историческим. "Это революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром, что очень беспокоит и даже вызывает гнев у Ирана и палестинцев", – заявил он.

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Отмечается, что в ноябре 2018 года Деби во время поездки в Израиль выразил заинтересованность в восстановлении дипломатических отношений. Нетаньяху же, в свою очередь, пообещал ему нанести ответный визит, что и сделал вскоре.

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ЛААМ

ЛААМ

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Под давлением ливийского лидера Муамара Каддафи и саудовского короля Фейсала Чад разорвал отношения с Израилем в ноябре 1972 года. Однако в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль отправил официальный запрос в Иорданию для обсуждения мирного договора, заключенного в 1994 году.

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