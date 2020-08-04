За преступления жестокого маньяка из Беларуси расстреливали невинных: настоящая история душегуба, убившего 36 девушек. 18+

В начале 1980-х годов Беларусь всколыхнул ряд жестоких убийств в городе Витебск – жертвами стали 36 женщин, которые были убиты и изнасилованы.

Душегубом оказался "примерный семьянин" Геннадий Михасевич, пишут "Аргументы и факты". Первое убийство произошло в 1971 году – 19-летняя местная жительница Людмила Андараловапогибла в результате удушения.

Ситуация начала принимать катастрофический характер. За одно только лето 1982 года в различных районах Витебской области были изнасилованы и задушены пять женщин. А за один только 1984 год аналогичных преступлений в области было совершено более десятка.

В Витебске и окрестностях назревал бунт. Простые граждане переставали верить властям, женщины боялись ходить на работу.

При этом силовики задерживали и приговаривали к тюрьме невинных людей, чтобы повысить статистику раскрытых преступлений. Только в 1984-1985 годах в регионе было раскрыто 221 преступление, в том числе 27 убийств, 17 фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, 14 грабежей и разбоев, 93 кражи, арестовано 479 преступников, найдено 186 пропавших без вести, изъято 7 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Геннадий Михасевич из Беларуси убил 36 человек

Неуловимый душитель стал нервничать. В газету "Витебский рабочий" пришло анонимное письмо, из которого следовало, что в области действует антисоветская организация "Патриоты Витебска". Анонимку передали в КГБ, где ей не придали особого значения.

Но в октябре 1985 года после очередного убийства во рту жертвы была найдена записка: "За измену – смерть! Смерть коммунистам и их прихвостням! "Патриоты Витебска". Графологи установили: записку и анонимку в газету писал один и тот же человек. В руках следствия оказался образец почерка убийцы.

Кроме того, в результате опроса свидетелей удалось установить, что несколько погибших женщин садились в красный "Запорожец".

В начале декабря 1985 года графологи сообщили: почерк из записки совпал с почерком из объяснительной записки владельца "Запорожца" Геннадия Михасевича.

Подозреваемый имел отличную репутацию: ударник труда, активист, член партии, народный дружинник, образцовый семьянин. Его задержали в доме родственника в деревне Горяны Полоцкого района. Михасевич собрал вещи и собирался вылетать с семьей на отдых в Одессу. В доме подозреваемого при обыске были обнаружены вещи погибших женщин.

Признательные показания Михасевич начал давать почти сразу. Сохранившаяся оперативная съемка свидетельствует: отойдя от первого шока после задержания, Михасевич стал рассказывать о своих преступлениях с явным удовольствием, мечтая о том, что его будут показывать по телевизору по всему СССР.

Маньяк отличался удивительной памятью: он точно помнил места совершенных убийств, без ошибок показывал, где прятал тела жертв, в подробностях рассказывал о том, как именно убивал.

Он родился в 1947 году в деревне Ист Витебской области. В детстве был скромным и малообщительным, подвергался насмешкам, особенно со стороны девочек. Его отец злоупотреблял алкоголем, часто бил мать. Геннадий был свидетелем этих избиений.

Первое убийство он совершил 14 мая 1971 года. Жертвой стала Людмила Андаралова. Михасевич утверждал, что в то время переживал измену любимой и собирался покончить с собой. Но, увидев 19-летнюю девушку, изменил свои планы: "Когда я проходил мимо фруктового сада, мне попалась навстречу девушка. Когда я ее увидел, то у меня тогда впервые и возникла мысль задушить ее".

"Зачем же я буду гибнуть из-за бабы, лучше сам какую-нибудь удавлю", – так преступник описывал свои мысли после первого убийства.

Мотивы, толкавшие его на все новые и новые преступления, он объяснял так: "Время от времени, когда я оставался сам с собой, на меня находило какое-то состояние, которое меня побуждало выискивать женщину, с тем чтобы сначала пообщаться с ней, прикоснуться к ее телу, попытаться совершить с ней половой акт. Когда же я входил в контакт с женщиной, мной овладевало какое-то умопомрачение, в котором я женщин давил и убивал. Я считал, что женщину нужно непременно задавить, и в таких случаях ничего не мог с собой поделать. После убийства у меня наступало облегчение, о том, что совершил, я не сожалел".

В 1981 году Михасевич приобрел красный "Запорожец". После этого он стал ездить по области и заманивать в машину одиноких девушек и женщин. Количество совершаемых им убийств резко возросло.

Маньяк признавался, что дважды был близок к тому, чтобы задушить собственную жену, но сумел сдержаться.

Михасевич заявил, что всего с 1971 по 1985 годы совершил 43 убийства. На суде, однако, рассматривались 36 доказанных случаев.

Признания Геннадия Михасевича вскрыли чудовищные факты фальсификации уголовных дел. За преступления, совершенные маньяком, в разное время были осуждены 14 человек. Тринадцать из них, проведших многие годы в заключении, освободили, реабилитировали, даже назначили некую компенсацию. Четырнадцатого тоже реабилитировали, но только посмертно: Николай Тереня, осужденный за преступление, совершенное на самом деле Михасевичем, был расстрелян.