За флаг УПА — в тюрьму: Лукашенко запретил в Беларуси символику украинских патриотов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Документом, помимо всего, предусмотрено введение уголовной ответственности за демонстрацию на территории страны символики украинских националистов.

"Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды", – сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Между тем, издание "Прессинформ" уточняет, что утвержденные Лукашенком поправки прошли первое чтение еще полгода назад. Тогда речь шла об уголовной ответственности за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики. За это можно будет получить до пяти лет лишения свободы, как и за умышленные действия по реабилитации нацизма, в том числе с использованием сети интернет.

Александр Лукашенко

В Кодексе об административных правонарушениях появится и ответственность за символику экстремистских и террористических организаций. За это можно будет получить штраф до 10 базовых величин (порядка 110 евро в переводе с белорусских рублей) или арест для физлица и штраф до 50 базовых величин (551 евро) для предпринимателей.

К перечню запрещенной символики, которую лучше не демонстрировать во время пребывания в Беларуси, помимо нацистской отнесли также черно-красный флаг УПА, герб добровольческого батальона "Азов", портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, а также разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты. Скорее всего токсичной станет антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и стран Евросоюза есть одна общая беда – Украина. Он добавил, что украинцы и белорусы живут в одном регионе и это "нарыв, головная боль для ЕС, которую как можно быстрее надо устранить".

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