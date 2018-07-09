МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Японию накрыло смертельное наводнение: число жертв достигло 100

Читать новость на украинском

В результате разрушительного наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями и оползнями после цунами, за последние двое суток погибли уже 100 человек.

Кроме того, как заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, 68 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

Власти призывают людей пока не возвращаться в пострадавшие дома, поскольку они могут представлять опасность, и дождаться, пока их осмотрят специалисты.

Новости
Наводнения и селевые потоки: спасатели рассказали, где ждать опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди могут продолжиться.

Новости
Яву и Шри-Ланку накрыли масштабные наводнения: десятки погибших, среди них - украинец

Самая сложная ситуация сложилась около Хиросимы на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Новости
"Худшее за последние годы": на Вьетнам обрушилось наводнение, десятки жертв, тысячи домов разрушены

Проливные дожди начались в пятницу; в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий, около 100 тысяч гектаров сельхозугодий также оказались затопленными.

Новости
Наводнение в Китае убило 10 человек: опубликовано впечатляющее видео

Чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма, власти Японии создали экстренный правительственный штаб.

Также стало известно, что из-за вызванного ливнями наводнения в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ может отложить поездку в Европу и Африку, запланированную на эту неделю.

Напомним, в начале июня Японию всколыхнуло мощное землетрясение.

Место
Япония
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги