Японию накрыло смертельное наводнение: число жертв достигло 100

В результате разрушительного наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями и оползнями после цунами, за последние двое суток погибли уже 100 человек.

Кроме того, как заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга, 68 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

Власти призывают людей пока не возвращаться в пострадавшие дома, поскольку они могут представлять опасность, и дождаться, пока их осмотрят специалисты.

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди могут продолжиться.

Самая сложная ситуация сложилась около Хиросимы на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Проливные дожди начались в пятницу; в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий, около 100 тысяч гектаров сельхозугодий также оказались затопленными.

Чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма, власти Японии создали экстренный правительственный штаб.

Также стало известно, что из-за вызванного ливнями наводнения в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ может отложить поездку в Европу и Африку, запланированную на эту неделю.

Напомним, в начале июня Японию всколыхнуло мощное землетрясение.