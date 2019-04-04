|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Япония воспротивилась Путину из-за переброшенной армии: что произошло

1.7тЧитать материал на украинском

Правительство Японии выразило официальный протест России в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Он был заявлен в ходе состоявшейся 2 апреля в Токио встречи первых заместителей глав внешнеполитических ведомств Японии и РФ Такэо Акибы и Владимира Титова, передает ТАСС.

В тот же день аналогичный протест был также передан в российское министерство иностранных дел через японское посольство в Москве.

Новости
Япония взбунтовалась против России из-за военных

Курильские острова

Курильские острова

"2 апреля мы выразили протест по дипломатическим каналам. Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", – сказали в японском ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Японии Синдзо Абэ может согласиться на то, чтобы Россия отдала только два острова Курил из четырех, что составляет лишь 7% оспариваемой территории.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Япония
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
4
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Курилы это Япония! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения