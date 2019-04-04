Япония воспротивилась Путину из-за переброшенной армии: что произошло

Правительство Японии выразило официальный протест России в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Он был заявлен в ходе состоявшейся 2 апреля в Токио встречи первых заместителей глав внешнеполитических ведомств Японии и РФ Такэо Акибы и Владимира Титова, передает ТАСС.

В тот же день аналогичный протест был также передан в российское министерство иностранных дел через японское посольство в Москве.

Курильские острова

"2 апреля мы выразили протест по дипломатическим каналам. Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", – сказали в японском ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Японии Синдзо Абэ может согласиться на то, чтобы Россия отдала только два острова Курил из четырех, что составляет лишь 7% оспариваемой территории.

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