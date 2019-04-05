Япония подняла истребители на перехват самолета РФ: что происходит

Япония подняла истребители на перехват российского патрульного самолета Ил-38.

Российское судно приблизилось к государственной границе Японии, что и стало причиной такого решения местного Министерства обороны.

В докладе также была опубликована карта, на которой обозначена траектория полета Ил-38. На схеме видно, что самолет, летевший у южных территорий Японии, не пересекал границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео сопровождения бомбардировщика США B-52H российскими истребителями над Балтийским морем.

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