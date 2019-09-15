Янукович прошвырнулся? В Британии украли унитаз из чистого золота из дворца Черчилля

В Великобритании был украден унитаз из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Sky News. Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз – это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана.

Его стоимость превышает миллион евро.

Золотой унитаз во дворце Черчилля Sky News

Отмечается, что его установили в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

На данный момент проводится расследование. В связи с кражей уже был арестован 66-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году, после побега Виктора Януковича из Украины, золотые батон и унитаз стали трендом у туристов.

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