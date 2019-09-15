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15 сентября • обновлено в 07:44
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Янукович прошвырнулся? В Британии украли унитаз из чистого золота из дворца Черчилля

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В Великобритании был украден унитаз из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Sky News. Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз – это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана.

Его стоимость превышает миллион евро.

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Золотой унитаз во дворце Черчилля

Золотой унитаз во дворце Черчилля

Sky News

Отмечается, что его установили в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

На данный момент проводится расследование. В связи с кражей уже был арестован 66-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году, после побега Виктора Януковича из Украины, золотые батон и унитаз стали трендом у туристов.

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Место
Великобритания
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Золотой унитаз Януковича" так ни кто и не нашел и не увидел. Но что бы не вскрылся обман лохтората про него будут трындеть еще долго.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кстати...животные у куда вы дели золотой батон????
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сироткин Андрюха,у тебя в очке торчит,ты что не чувствуешь дырявый.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Так-так, с начала у Януковича спёрли, теперь и до Черчилля добрались? Хайли лайкли это украинцы!
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