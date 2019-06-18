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Ядерный ультиматум Ирана: США пошли на военные меры

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США увеличат свою группировку на Ближнем Востоке на 1 тыс. военных и усилят дополнительными армейскими ресурсами.

По словам и.о. министра обороны США Патрика Шенагена, он распорядился отправить дополнительно около 1 тыс. военных в оборонных целях для ответа на воздушные, военно-морские и наземные угрозы со стороны Ирана, сообщает Голос Америки.

Новости
Обстрел танкеров в Оманском заливе: Израиль призвал остановить Иран

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахан

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахан

АР

Шенаген отметил, что атаки, совершенные Ираном на танкеры в Оманском заливе, несут угрозу интересам США и его военным на Ближнем Востоке.

Также он подчеркнул, что Пентагон продолжает следить за ситуацией в регионе и корректировать уровень военного присутствия согласно сообщениям разведки.

Армия США

Армия США

АР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пехон заявил, что США заинтересованы в стабильности и безопасности Ближнего Востока, чтобы террористы не находили здесь убежище.

Однако 17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД).

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Место
США
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Военные меры..это война...))А тут какое то фуфло...одна тысяча)))
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