Яд для Скрипаля: страны ЕС поставили на место завравшуюся помощницу Лаврова

Словакия, Чехия и Швеция опровергли причастность к разработке нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Так они на своих страницах в Twitter отреагировали на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что с конца 1990-х в этих странах ведутся интенсивные исследования данного химического оружия.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий подчеркнул, что заявление Захаровой ничем не подкреплено и является лишь "стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве".

Глава Минобороны Чехии отметила, что с 90-х годов ее страна является участником международного договора о запрете разработки, производства и распространения химического оружия и четко его выполняет.

Также словами Захаровой была возмущена глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, назвав ее обвинения "неприемлемыми" и "необоснованными", а также посоветовав России "ответить на вопросы Великобритании".

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявил, что его государство "никак не связано с химоружием и его применением".

Отметим, ранее были найдены доказательства наглой лжи Захаровой.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead.