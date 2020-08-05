Взрыв в Бейруте: в РФ подтвердили возможную причастность российского судна к ЧП

Амиачную селитру, из-за которой предположительно произошел масштабный взрыв в Бейруте (Ливан), могли выгрузить из брошенного танкера Rhosus, который принадлежит россиянину Игорю Гречушкину.

Об этом для "Эхо Москвы" рассказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

"Про взрыв я сразу узнала, потому что там рядом стоит судно "Капитан Нагдалиев" с брошенным экипажем, которым мы занимаемся. Моряки прислали сообщение, что здоровы. Выяснилось, что взрыв якобы произошел из-за селитры, которая находилась на Rhosus", – рассказала она.

Ананьина сообщила, что она занималась делом Rhosus в 2014 году. Танкер прибыл в Бейрут и остановился там из-за поломки, а потом судовладелец бросил груз, судно и экипаж.

Также инспектор добавила, что не вела беседы с бизнесменом из Хабаровска Гречушкиным. По ее мнению, судьба судна ему не важна.

"Я так понимаю, он жив и здоров, его это судно в принципе не интересует. Наверное, я посылала какие-то письма ему. Просто у меня архив до 2014-го, дальше не могу копать. У меня была переписка с капитаном в основном", – сказала она.

Ананьина подчеркнула, что компания-судовладелец Palmali Shipping бросила суда по всему миру. Азербайджанские и российские экипажи на бортах брошены в Турции, в Суэцком канале, в Бейруте и в Италии.

Напомним, что СМИ писали, что взрыв в Бейруте произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus.

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