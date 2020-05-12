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12 мая • обновлено в 19:39
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Взрыв на похоронах и атака на роддом: в Афганистане в двух крупных терактах за день погибли 28 человек

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Во вторник, 12 мая, в Афганистане погибли 28 человек вследствие двух терактов – один совершил смертник, взорвавшись на траурной церемонии, а во время второго боевики напали на роддом.

Как сообщает Deutsche Welle, на востоке Афганистана террорист-смертник подорвал пояс шахида во время погребения полицейского. По предварительной информации погибли 15 человек, а 56 получили ранения.

В этот же день в столице Афганистана Кабуле вооруженные боевики атаковали роддом. Полицейские вступили в перестрелку с ними, параллельно эвакуируя из здания женщин и детей. В результате погибло 13 человек, в том числе и два младенца.

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

ABC

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

Picture Alliance

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

В Афганистане в двух крупных теракта[ за день погибли 28 человек

DW

Издание отмечает, что причины терактов неизвестны. В Кабуле и окрестностях действуют как талибы, так и боевики "Исламского государства". Однако никто из них ответственность на себя пока не взял.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Африн, расположенном на северо-западе страны, 28 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 42 человека, еще 50 получили ранения.

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